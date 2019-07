Cyberpunk 2077: ecco la nuova immagine della Moto di V alimentata a energia nucleare!

Incalzato dai fan di Cyberpunk 2077 a mostrare delle nuove immagini del prossimo GDR sci-fi degli autori di The Witcher, Marcin Momot di CD Projekt ha accolto la richiesta e pubblicato su Twitter una nuova foto ingame ritraente la splendida moto sci-fi del protagonista V.

L'immagine mostrataci dal Global Community Lead di CD Projekt RED ci aiuta a immergerci nelle atmosfere distopiche del titolo e a darci un'idea del monumentale lavoro svolto dagli autori polacchi per infondere originalità e carattere a ogni elemento grafico, artistico e ludico della loro opera ambientata tra i grattacieli di Night City.

Osservando attentamente lo scatto, riusciamo ad esempio a notare la magnifica scocca della moto, le decalcomanie applicate dal netrunner che interpreteremo nel corso dell'avventura e, soprattutto, il dettaglio del motore che, a voler dar retta all'inequivocabile simbolo della radioattività che campeggia sulla fiancata destra, sembra essere alimentato da un qualche tipo di energia nucleare.

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore all'immagine che potete ammirare nella sua interezza in calce alla notizia, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 16 aprile del 2020 su PC, PS4 e Xbox One. Sapevate inoltre che sin dal lancio del gioco potremo decidere di modificare il livello di difficoltà per rendere il gioco più accessibile o più difficile anche attraverso la disattivazione dell'interfaccia?