Cyberpunk 2077: una nuova mod migliora il campo visivo delle armi

Cyberpunk 2077 su PC viene arricchito da una nuova mod che migliora il campo visivo delle armi. La Weapon FOV Mod disponibile su Nexus Mods e permette di avere una visuale più chiara sulle armi equipaggiate dal nostro personaggio.

Nello specifico, la mod influisce sulla resa visiva quando non si prende direttamente la mira, rendendola più simile a quella vista in altri FPS. Le armi a beneficiare dell'upgrade sono:

Fucile

Fucile a canne mozze

Fucile a pompa

Fucile da cecchino

SMG

LMG

Altre armi, come pistole, revolver e coltelli, mantengono la visuale di default già ritenuta soddisfacente. Stesso discorso per le visuali con mirino attivo, che non subiscono nessun tipo di alterazione una volta installata la mod.

Sin dal debutto a dicembre, il titolo firmato CD Projekt RED ha goduto di diversi aggiornamenti amatoriali: tra questi ci sono le immancabili Nude Mod per i personaggi femminili di Cyberpunk 2077, che consentono di svestire completamente Rogue, Judy, Misty e Panam. Ma non sono mancate anche mod volte a perfezionare la resa dell'opera in termini di gameplay e risolvere parte dei problemi tecnici che la affliggono. Tra le più interessanti, la mod che abilita il supporto a TrackIR in Cyberpunk 2077, che consente ai giocatori di cambiare l'inquadratura della telecamera durante la guida tramite i movimenti della testa.