Cyberpunk 2077: la nuova Roadmap conferma l'update nextgen e i DLC entro fine 2021

L'ultimo report di CD Projekt offre alla compagnia polacca l'opportunità di aggiornare i fan di Cyberpunk 2077 sulla Roadmap dei contenuti in arrivo nel controverso kolossal GDR durante la seconda metà del 2021.

Nel condividere i risultati finanziari dell'ultimo trimestre, il CEO di CD Projekt RED Piotr Bielubowicz parte dalla conferma che "nel primo trimestre del 2021, i ricavi di vendita aggregati del Gruppo sono stati leggermente superiori a quelli del primo trimestre record dello scorso anno. [...] La redditività netta è stata inferiore a quella prevista, ma ciò è dovuto principalmente al continuo deprezzamento delle spese di sviluppo di Cyberpunk 2077, al lavoro che stiamo conducendo sugli aggiornamenti del gioco e alle attività di ricerca e sviluppo relative ai nostri progetti futuri. Il 40% delle spese di sviluppo di Cyberpunk 2077 rientra nella voce dei costi sostenuti nel trimestre di lancio (fine 2020, ndr), mentre il restante 60% sarà ammortizzato durante tutto il periodo economico previsto originariamente, della durata di cinque anni e con costi che verranno coperti del 3% ogni trimestre".

Alle dichiarazioni del CEO di CD Projekt RED fanno eco le parole dell'amministratore delegato Adam Kicinski: "Indentiamo mantenere ciò che abbiamo promesso ai nostri giocatori. Mentre vediamo dei miglioramenti importanti, gran parte del team lavora per assicurarsi che Cyberpunk offra un intrattenimento ancora migliore ai giocatori. Cyberpunk 2077 è un progetto a lungo termine, è un fattore che consideriamo essenziale se vogliamo continuare a sviluppare in modo efficiente almeno due grandi progetti AAA in parallelo".

I vertici dell'azienda europea confermano quindi di voler mantenere la promessa fatta ai giocatori e di provvedere, così facendo, alla pubblicazione entro fine 2021 di numerose patch migliorative, di espansioni gratuite e della patch nextgen di Cyberpunk 2077 su PS5 e Xbox Series X/S, anch'essa scaricabile gratuitamente.