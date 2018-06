Cyberpunk 2077: nuove immagini e dettagli sui contenuti di gioco

Dopo essersi finalmente mostrato con un nuovo trailer pubblicato durante la conferenza E3 di Microsoft, Cyberpunk 2077, il nuovo ambizioso RPG in prima persona di CD Projekt, riceve ora una galleria di immagini inedite.

Le immagini, che potete ammirare seguendo questo indirizzo, permettono di dare uno sguardo ad alcuni scenari di gioco e a dei sample, sia maschili che femminili, dei protagonisti che potremo creare all'interno del titolo della software house di The Witcher.

Giungono inoltre ulteriori informazioni sul gioco. Come dichiara CD Projekt, Cyberpunk 2077 offrirà "dozzine di ore di gioco tratte dalla main quest e tante altre attività secondarie". Confermato il ciclo giorno/notte insieme al clima dinamico. Per quanto riguarda le classi, il giocatore sarà libero di specializzarsi in una certa direzione, oppure creare un ibrido dalle abilità versatili.

Il gioco presenterà una solida campagna single player dai toni maturi in cui le decisioni del giocatore saranno cruciali. I contenuti di gioco sapranno accontentare sia i completisti che quei giocatori che cercano l'azione istantanea. Viene infine specificato con fermezza che si tratta di un RPG con elementi da FPS, e non il contrario.

Rimanete sulle nostre pagine per tutti gli aggiornamenti su Cyberpunk 2077.