Cyberpunk 2077: le nuove immagini pubblicate nascondono dei messaggi segreti

Alcuni utenti di Reddit hanno scoperto che uno dei nuovi concept art di Cyberpunk 2077 pubblicati quest'oggi da CD Projekt RED nasconde un link che porta a una serie di messaggi segreti.

Sullo sfondo del concept art in cui vediamo un uomo con il suo cane seduti su una panchina in una strada affollata della città, è possibile trovare un link Bit.ly che conduce a una curiosa immagine che ritrae una serie di scie neon accompagnate dal messaggio "M0r3 7h4n m3375 7h3 3y3. 4.”, che può essere tradotto come "Molto più di quello che vedi. 4."; il 4 finale potrebbe essere anche interpretato come una A puntata, seguendo la logica del messaggio. Ma non è finita qui: utilizzando un editor XML su questo scatto è possibile ottenere un cifrario di Cesare che porta a una seconda immagine completamente nera con una scritta che recita: "Can’t talk. They’re watching. Need my TT insurance renewed ASAP. Use the provided ID. Counting on you", ovvero "Non posso parlare. Ci osservano. Ho bisogno di rinnovare la mia assicurazione TT al più presto possibile. Usa il documento d'identità che ti ho dato. Conto su di te". TT si riferisce probabilmente al Trauma Team, un ente sanitario attivo nell'universo di Cyberpunk 2077 composto da paramedici addestrati al combattimento che accorre in soccorso dei propri clienti quando il chip in dotazione rileva un problema medico nel sistema vitale.

