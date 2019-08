Cyberpunk 2077: nuove informazioni su companion, nemici ed esplorazione subacquea

Nell'impaziente attesa di ammirare il nuovo video gameplay di Cyberpunk 2077 durante l'evento che sarà trasmesso in streaming il 30 agosto, il Quest Designer di CD Projekt RED, Pawel Sasko, ha rivelato nuovi dettagli sulle dinamiche di gioco, sull'approccio free roaming e sulla narrazione di Cyberpunk 2077.

Partecipando all'ultimo podcast del canale YouTube di LastKnownMeal, Sasko ha contribuito a fare luce su alcuni aspetti dell'esperienza ludica e ruolistica che ci attende all'ombra dei grattacieli della megalopoli futuristica di Night City.

I punti toccati dall'autore di CD Projekt sono stati tre: l'open world, i companion e l'intelligenza artificiale dei nemici. Riguardo alle attività a mondo aperto, Sasko ha spiegato che l'eroe V sarà in grado di nuotare e, soprattutto, di immergersi per esplorare le zone più segrete della mappa per andare alla ricerca di potenziamenti, di armi rare e, conseguentemente, di guai.

Per ciò che concerne i companion, lo sviluppatore riferisce che il nostro alter-ego non potrà impartire alcun tipo di ordine al proprio compagno durante le sparatorie, eccezion fatta per determinati frangenti della trama in cui gli alleati dovranno seguire le indicazioni dategli da V.

Quanto ai nemici, Sasko ci informa che ciascun avversario incontrato vanterà un suo equipaggiamento e un suo specifico ramo di abilità che lo differenzierà dagli altri: in base all'esperienza da Netrunner acquisita da V potremo intuirne i punti di forza e di debolezza, ma senza avere a disposizione una sorta di Glossario come quello di The Witcher 3. A chi ci segue ricordiamo infine che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 16 aprile del prossimo anno su PC, PlayStation 4, Xbox One. Come annunciato alla Gamescom da CD Projekt, inoltre, sappiamo che Cyberpunk 2077 arriverà su Google Stadia.