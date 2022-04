Cyberpunk 2077: DLC gratis con nuove missioni in arrivo nel 2022? Indizi da CD Projekt

Durante l'ultima sessione di domande e risposte organizzata in streaming da Pawel Sasko, il Quest Director di CD Projekt ha lasciato trapelare (non sappiamo se intenzionalmente o meno) un indizio riguardante i contenuti di un DLC gratuito di Cyberpunk 2077 non ancora ufficializzato.

In un particolare passaggio dello streaming tenuto su Twitch da Sasko, l'esponente della software house polacca ha mostrato agli spettatori la schermata del suo PC: osservandola con attenzione, alcuni spettatori dell'evento si sono accorti che il browser presentava il segnalibri "DLC4 Gigs" di una pagina che, giudicando dall'icona, dovrebbe rimandare a un documento condiviso (si presume tra lo stesso Quest Director e i colleghi del suo team).

Se confermato, il teaser (volontario o meno) del segnalibro "DLC4 Gigs" di Pawel Sasko potrebbe presagire l'arrivo di un'importante espansione gratuita di Cyberpunk 2077 di carattere squisitamente "narrativo" nel corso del 2022, con numerose attività da svolgere nell'esplorazione free roaming interagendo con PNG noti e, perché no, con personaggi del tutto inediti.

Con la prima espansione maggiore di Cyberpunk 2077 rinviata al 2023, lo sviluppo di contenuti gratuiti da lanciare nei prossimi mesi come questo ipotetico DLC sui Gigs potrebbe certamente contribuire a rendere più viva la dimensione distopica di Night City.