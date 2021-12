Cyberpunk 2077: le nuove mod migliorano la qualità dei dettagli e riducono il pop-in

Al netto delle controversie che ha scatenato al lancio, Cyberpunk 2077 è rientrato tra i giochi di maggior successo su Steam nel 2021. La community dei modder continua inoltre a lavorare alacremente per migliorare il comparto tecnico del titolo di CD Projekt RED nella sua versione PC.

Le nuove mod di Cyberpunk 2077 permettono, in particolare, di migliorare il Level of Detail e di ridurre il pop-in delle texture, un problema che può presentarsi spesso all'interno delle produzioni open world. Ci sono diversi parametri che possono essere ritoccati tramite le mod, ed in alcuni casi si possono raggiungere risultati estremi (la draw distance può essere ad esempio decuplicata). È bene quindi tenere a mente le possibili conseguenze sulle performance di gioco e settare le impostazioni nel modo più equilibrato possibile.

I miglioramenti apportati da questo nuovo gruppo di mod riguardano sia le fasi di gameplay sia le scene cinematiche, e valgono anche per le sezioni giocate a bordo dei veicoli. Sono incluse anche delle apprezzabili migliorie alla vegetazione, come potete osservare tramite l'immagine che vi abbiamo riportato più in basso. Se foste interessati a scaricare i contenuti, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Una mod pubblicata recentemente ha inoltre permesso di reintrodurre i viaggi in monorotaia all'interno di Cyberpunk 2077.