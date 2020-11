Cyberpunk 2077: nuove sequenze di gameplay dalla TV tedesca

Il canale TV tedesco Das Erste ha dedicato un servizio a Cyberpunk 2077, il nuovo attesissimo gioco di CD Projekt RED, uno dei titoli più attesi del 2020, in arrivo a dicembre su PC, PS4, Google Stadia e Xbox One.

Alcuni spezzoni del filmato di Cyberpunk 2077 di Das Erste sono stati ricondivisi da fanpage del gioco sui social network, nelle clip in questione è possibile ammirare vari aspetti come i protagonisti del gioco e dare uno sguardo al motore grafico, oltre ad assistere a fasi di esplorazione a piedi e in auto e ad alcuni combattimenti. Non mancano riferimenti a Keanu Reeves citato in una delle canzoni della colonna sonora (No Save Point dei Run the Jewels) e ad altri aspetti del progetto.

Cyberpunk 2077 era inizialmente atteso per il 19 novembre ma il gioco è stato rinviato al 10 dicembre, in questa data sarà disponibile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, giocabile anche su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen arriverà però solamente nel 2021.

Nel weekend appena trascorso è stato pubblicato il video della canzone Black Dog dei Samurai, anche questo presente nella colonna sonora di Cyberpunk 2077, a testimonianza di come tutto fosse pronto per il lancio del gioco questa settimana.