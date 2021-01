Cyberpunk 2077: nuovi artwork mostrano Johnny Silverhand prima di Keanu Reeves

Tra le varie polemiche emerse nelle ultime settimane riguardanti lo sviluppo di Cyberpunk 2077 ce n'è anche una sulla presenza di Keanu Reeves nei panni di Johnny Silverhand, la quale potrebbe trovare conferma in alcune immagini spuntate in rete solo di recente.

Secondo alcuni rumor, infatti, il personaggio ideato da CD Projekt RED era profondamente diverso da quello che abbiamo potuto conoscere nella versione finale di Cyberpunk 2077, il quale è stato modificato per adattarsi meglio a Keanu Reeves, attore che gli ha prestato fattezze e voce. Sebbene sia arrivata subito la smentita da parte dello studio polacco, alcuni utenti hanno condotto delle "indagini" analizzando il profilo ArtStation di Lea Leonowicz, ovvero il Senior Concept Artist di CD Projekt RED, e hanno messo le mani su degli artwork molto interessanti. Le due immagini in questione mostrano infatti un Johnny Silverhand molto diverso da quello che abbiamo visto per fisicità, età e abbigliamento: alcune immagini presentano gli stessi abiti che indossa Keanu Reeves nel gioco, ma altri mettono in evidenza dei look completamente diversi. Che sia questo il "vecchio Johnny Silverhand molto simile a Solid Snake" protagonista delle recenti voci di corridoio?

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che secondo alcune testimonianze CD Projekt RED starebbe inviando i rimborsi di Cyberpunk 2077 senza farsi restituire il gioco.