Cyberpunk 2077: i nuovi artwork ci presentano le gang di Night City

Grazie ad una nuova serie di artwork di Cyberpunk 2077, realizzati in collaborazione con Deathburger e in arrivo sulle steelbook, è possibile dare un primo sguardo ad alcune delle fazioni che popoleranno il mondo di gioco.

Si tratta di quattro diverse immagini che ci mostrano alcune gang già conosciute e altre ancora da scoprire. La prima ha come protagonista il gruppo di malviventi al centro della prima demo di gioco, il secondo una sorta di samurai cyberpunk, la terza i Voodoo-Boys (presenti nella demo E3 2019 di Cyberpunk 2077) e l'ultima potrebbe invece essere legata agli Animals, i quali vivono in un centro commerciale in disuso di Pacifica.

Prima di lasciarvi alla galleria d'immagini, vi ricordiamo che l'ultima fatica di CD Projekt RED arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG). Oltre alla versione standard sarà messa in vendita anche una collector's edition di Cyberpunk 2077 contenente numerosi extra, tra i quali spicca la statua di V in sella alla sua moto.

Avete già visto il breve trailer di gameplay in 4K di Cyberpunk 2077, il quale mostra il protagonista in sella alla sua moto o intento ad utilizzare una sorta di frusta?