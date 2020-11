Cyberpunk 2077: nuovi chiarimenti da NVIDIA sulla natura del Ray Tracing

Durante un'intervista concessa a WCCFtech, Brian Burke di NVIDIA ha fornito degli importanti chiarimenti sulla tecnologia impiegata dagli sviluppatori di CD Projekt per integrare il Ray Tracing in Cyberpunk 2077.

Nel suo intervento, l'alto rappresentante delle divisioni Gaming Technology, Esports & Consumer VR di NVIDIA si è soffermato sull'esperienza grafica che attende i futuri esploratori di Night City per precisare che "Cyberpunk 2077 adotta lo standard delle API DirectX Ray Tracing. Nessun elemento del Ray Tracing di Cyberpunk 2077 è di proprietà di NVIDIA e quindi sarà compatibile con tutte le GPU che supportano le DXR".

Come suggerito da Burke, quindi, il sistema di illuminazione con riflessi in tempo reale del Ray Tracing di Cyberpunk 2077 non sarà accessibile solo ai possessori delle schede grafiche NVIDIA della famiglia GeForce RTX Serie 3000 (e 2000), ma potrà essere attivato anche da coloro che doteranno il proprio PC gaming con una scheda video delle recentemente svelate GPU AMD Radeon RX 6000.

Nella speranza di ricevere al più presto dei chiarimenti sulla presenza o meno del Ray Tracing nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S di Cyberpunk 2077, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate uno speciale sull'automotive di Night City, con tante informazioni e curiosità sui veicoli sci-fi da guidare nella distopica dimensione del kolossal ruolistico di CD Projekt atteso al lancio per il 10 dicembre.