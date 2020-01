Cyberpunk 2077: nuovi contenuti saranno mostrati al Taipei Game Show di febbraio

Secondo quanto riportato da VG247.com, Cyberpunk 2077 sarà al Taipei Game Show in programma dal 6 al 9 febbraio, in questa occasione CD Projekt RED mostrerà contenuti inediti ad un pubblico selezionato.

Nello specifico si parla di "una certa quantità di contenuti mai resi pubblici", questi verranno mostrati a poche persone selezionate, probabilmente parte della stampa internazionale ed influencer. Non è chiaro se la compagnia abbia in programma di mostrare anche un trailer o un video gameplay per il grande pubblico durante l'evento di Taipei, lo scopriremo la prossima settimana.

Cyberpunk 2077 è atteso per il 17 settembre, il gioco è stato recentemente rinviato e non uscirà più il 16 aprile come inizialmente previsto. Gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo per la fase di polishing e testing, da qui la necessità di affidarsi al team polacco QLOC, noto per i lavori sulle remastered di Ni No Kuni La Minaccia della Strega Cinerea e Dark Souls, solamente per citare alcune delle produzioni dello studio.

Inizialmente molti avevano ipotizzato l'arrivo di PS5 e Xbox Series X come causa del rinvio di Cyberpunk 2077 oltre alla difficoltà di ottimizzare il gioco per PS4 e Xbox One, CD Projekt RED ha però smentito fermamente, ribadendo di avere semplicemente bisogno di più tempo per la fase finale dello sviluppo.