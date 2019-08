Cyberpunk 2077: nuovi dettagli su New Game Plus, relazioni e abilità

Nelle ultime ore sono spuntati in rete tantissimi nuovi dettagli sul gameplay di Cyberpunk 2077, l'attesissimo titolo di CD Projekt RED in arrivo il prossimo anno.

Stando alle informazioni presenti sull'ultimo numero di PSX, il gioco includerà il New Game Plus, grazie al quale potremo ricominciare il gioco mantenendo tutti i progressi della precedente partita. Non si tratta però dell'unica informazione presente sulla rivista, che ha trattato diversi aspetti del gioco.

Ecco di seguito un elenco di dettagli sul gameplay di Cyberpunk 2077:

Le Badlands, area esterna a Night City, sono un luogo pericoloso. C'è pochissima flora e gli animali sono praticamente tutti morti o estinti a causa dell'uomo. Si tratta di un'area della mappa che potrete esplorare solo se dotati di un equipaggiamento di tutto rispetto

Nelle periferie potete trovare bande come i Wraights e gli Aldecados, che sono in guerra tra loro. I primi saranno sin da subito ostili nei confronti di V, mentre gli altri si mostreranno più disponibili e potrebbero affidargli qualche missione

L'albero delle abilità è piuttosto esteso e dipende molto dallo stile di gioco dell'utente. Aumentando di livello si ottengono punti progresso, i quali possono essere spesi in nuove abilità e attributi (che utilizzeranno tipi di punti diversi). In base alle statistiche di V potremo installare diversi chip

Utilizzare spesso lo stesso tipo di arma renderà il protagonista più bravo nel maneggiarla. Lo stesso discorso vale per l'hacking e per le armi corpo a corpo

Alcune abilità passive o perk si abiliteranno solo in situazioni specifiche. Una di queste, chiamata Street Cred, permette in base al proprio valore di ottenere missioni più difficili e con ricompense migliori

L'appartamento di V avrà un ruolo nel gameplay e al suo interno potrete controllare le mail e riporre gli oggetti in eccesso nel proprio inventario. In diverse occasioni incontreremo personaggi importanti della storia proprio nell'appartamento, il quale purtroppo non potrà essere personalizzato in alcun modo

Pare che l'IA e il sistema di guida non siano perfetti, ma gli sviluppatori stanno lavorando su questi aspetti per migliorarli in vista del lancio ufficiale

Rubare un'auto non è semplice e potreste facilmente imbattervi in poliziotti o membri delle gang che vi metteranno i bastoni tra le ruote. Nel caso dovessero catturarvi non finirete in prigione e i mezzi rubati non potranno essere messi nel garage

Il loot, che potrà essere potenziato, avrà un ruolo molto importante insieme al crafting. Nel gioco ci saranno anche dei collezionabili, i quali potranno essere trovati più facilmente grazie ad alcuni potenziamenti. In caso di difficoltà, è sempre possibile interagire con gli NPC per scoprire la posizione di eventuali oggetti nascosti in giro

Nel corso dell'avventura potrete stringere numerose amicizie e, con alcuni NPC, potrete avere delle relazioni. Sarà possibile avere più di una relazione contemporaneamente e l'orientamento sessuale di ogni personaggio non sarà da trascurare

Nel mondo di Cyberpunk 2077 gli animali sono pressoché inesistenti a causa di una pandemia. In giro è comunque possibile vedere alcuni cani e gatti, i cui padroni appartengono solitamente ad un'elite

Tra il 2020 e il 2077 il cyberpsazio è stato hackerato da un celebre netrunner. Da quel momento sono nate le Blackwall delle corporazioni, le quali hanno separato il cyberspazio dal resto delle infrastrutture per evitare ogni pericolo. Chiunque abbia provato ad esplorare il cyberspazio non ha mai fatto ritorno

La cura nei dettagli è incredibile, il che rende il gioco molto immersivo

La religione ha un ruolo importante nel mondo di gioco e in una delle missioni è possibile esplorare una chiesa con delle croci al neon durante un sermone. Pare inoltre che alcune religioni impediscano ai propri seguaci di non utilizzare la tecnologia

I finali di Cyberpunk 2077 dipenderanno sia dalle scelte prese durante la storia che da alcune missioni secondarie

In attesa di vedere il nuovo video gameplay alla GamesCom 2019, vi ricordiamo che è stata da poco pubblicata una nuova immagine di Cyberpunk 2077.