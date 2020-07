Cyberpunk 2077: nuovi dettagli su potenziamenti, abilità e moduli Cyberware

Dopo aver scoperto quest abilità e romance di Cyberpunk 2077 con il nostro speciale che ha accompagnato il primo evento Night City Wire, ritorniamo idealmente nella dimensione sci-fi del kolossal CD Projekt per segnalarvi la comparsa su Reddit di una lista che descrive i potenziamenti e le abilità del protagonista V.

La scheda in questione, stilata da un utente della community di Reddit che afferma di aver partecipato all'ultima prova per la stampa di CP2077, riassume tutte le informazioni sul sistema di progressione delle abilità e dei poteri di V estrapolate dal gameplay.

La lista descrive con dovizia di particolari i potenziamenti e le capacità da evolvere esplorando Night City, ivi comprese le opzioni per la customizzazione e il potenziamento delle abilità attraverso il sistema Cyberware basato su degli innesti cibernetici di qualità e rarità crescente.

Senza entrare nel dettaglio dei singoli poteri segnalati dal redditor per evitarvi ogni spoiler di sorta (qualora foste interessati, vi lasciamo il link in calce alla notizia), ci limitiamo a segnalarvi i diversi livelli di qualità degli oggetti presenti in Cyberpunk 2077 (Ordinario, Insolito, Raro, Epico, Leggendario e Iconico) e la grande varietà di slot da utilizzare per gli innesti Cyberware.

Stando a quanto specificato dall'utente di Reddit, il nostro alter-ego potrà installare chip di potenziamento nel cervello, negli occhi, nella pelle, nel sistema scheletrico, nel sistema operativo (lo stesso utilizzato per interfacciarsi con la Braindance di Cyberpunk 2077), nel sistema cardiovascolare e nei sistemi nervoso periferico, immunitario e scheletrico. A questi, naturalmente, si aggiungeranno anche i poteri "generici" e i miglioramenti legati all'equipaggiamento, alle armi e ai capi di vestiario.