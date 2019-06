Cyberpunk 2077: nuovi dettagli sulle romance, mini-giochi e veicoli

Giungono nuove interessanti informazioni su Cyberpunk 2077, il nuovo RPG Sci-Fi con cui CD Projekt RED cercherà di raggiungere nuove vette di eccellenza dopo il grande successo riscontrato con la serie di The Witcher.

Grazie al lead quest designer del gioco, Pavel Sasko, scopriamo innanzitutto nuovi dettagli legati alle romance che V, il nostro personaggio, potrà intraprendere nel corso dell'avventura. Stando a quanto dichiarato, i rapporti amorosi si svolgeranno secondo linea già tracciata con The Witcher 3: potete quindi aspettarvi bivi narrativi e intricate sottotrame che coinvolgeranno i personaggi secondari. A differenza di quanto potevamo fare con lo Strigo, in Cyberpunk 2077 avremo inoltre l'occasione di sperimentare romance che non siano necessariamente di stampo eterosessuale.

In aggiunta, Sasko ha confermato che a Night City potremo distrarci dedicandoci ad una moltitudine di mini-giochi (hacking, boxing, corse automobilistiche), e che i veicoli saranno parzialmente automatizzati, consentendoci così di richiamarli istantaneamente come abbiamo imparato a fare con la sempre fida Rutilia di The Witcher 3.

Cyberpunk 2077 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 16 aprile 2020. È stata lanciata online una petizione per convincere CD Projekt ad ingaggiare Luca Ward come doppiatore di Keanu Reeves, che nel gioco vestirà i panni di Johnny Silverhand.