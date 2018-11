Cyberpunk 2077: nuovi dettagli sul sistema di progressione ruolistica di V

I colleghi di GamingBolt hanno interpellato il level designer di Cyberpunk 2077, Miles Tost, per capire fino a che punto i ragazzi di CD Projekt si spingeranno con la progressione ruolistica dell'esperienza di gioco e narrativa che vivremo interpretando V.

In base a quanto illustrato da Tost, gli appassionati di giochi di ruolo non potranno solamente scegliere le abilità, le fattezze, i poteri e l'allineamento morale del netrunner più ambizioso di Night City, ma avranno il pieno controllo della personalità e dei tratti caratteriali del nostro alter-ego.

Alla specifica domanda su come riusciranno a far conciliare questa libertà con le necessità autorali legate alla storia e al modo in cui verrà narrata, il level designer della casa di sviluppo polacca ha infatti risposto in maniera perentoria che "non c'è nulla da conciliare. Determinerai come appare il tuo personaggio e in che tipo di abilità si specializzerà", e questo perchè "V esiste in un mondo cyberpunk di cui è inevitabilmente plasmato. Non è una tela bianca, d'altronde in un gioco basato sulla storia, quale personaggio lo è mai stato? Nonostante ciò, alla fine spetta sempre a te, giocatore, valutare dove muovere la bussola morale del tuo personaggio e capire quali decisioni prendere".

A conclusione del suo intervento, Tost riassume il discorso affermando che "molto di quello che vedrete sarà nelle vostre mani: potrete, e vorrete, modellare la storia nel modo in cui andrete a viverla".

La spasmodica attesa dei cultori di action-GDR per il lancio di Cyberpunk 2077 ha spinto i vertici di CD Projekt, nel corso degli ultimi mesi, a pubblicare una lunga video dimostrazione e a rilasciare tutta una serie di interviste incentrate sui vari aspetti della loro opera sci-fi, dalla differenziazione tra i diversi distretti di Night City alla bontà delle missioni secondarie e delle attività free roaming che correranno in parallelo alla storia del netrunner V.