Cyberpunk 2077: nuovi dettagli sull'editor, si potranno personalizzare denti e unghie

Dopo una settimana passata tra rumor e smentite sul possibile ulteriore rinvio di Cyberpunk 2077, l'ambizioso titolo di CD projekt RED torna a mostrare i muscoli con nuove informazioni sulle funzionalità dell'editor.

Sebbene alcune informazioni sull'editor del personaggio di Cyberpunk 2077 fossero già trapelate, la pagina Facebook del gioco in versione tedesca ha pubblicato un post che svela ulteriori opzioni di personalizzazione che sottolineano ancora una volta la profondità e l'attenzione per i dettagli che troveremo nel kolossal sci-fi dello studio polacco. Come si legge infatti: "Lo sapevate...che nel nostro editor del personaggio il sesso può essere scelto indipendentemente dalla caratteristiche di genere? Puoi anche scegliere la lunghezza delle unghie o lo stile della dentatura. La libertà per noi è importante non solo in-game ma anche nella creazione del tuo personaggio".

Insomma, le possibilità in Cyberpunk 2077 sembrano davvero tantissime e la personalizzazione del proprio alter ego consentirà di incidere praticamente su qualsiasi aspetto. Nella giornata CD Projekt RED ha annunciato un altro appuntamento con Night City Wire. Intanto in rete è trapelata la lista dei trofei di Cyberpunk 2077.