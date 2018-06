Cyberpunk 2077: nuovi dettagli sulle statistiche e sulla personalizzazione

Avendo avuto modo di osservare a porte chiuse una demo del gioco, la testata di PC Gamer ha diffuso maggiori informazioni su Cyberpunk 2077, il nuovo attesissimo RPG Sci-Fi in via di sviluppo presso gli studi di CD Projekt RED, già nota per la trilogia di The Witcher.

Come vi abbiamo già riferito, il titolo presenterà un gameplay in prima persona (la telecamera sarà però switchabile in terza persona quando a bordo di un veicolo). In aggiunta, apprendiamo ora nuovi dettagli sulle statistiche. Il sistema di progressione prevede la possibilità di livellare Forza, Costituzione, Intelligenza, Riflessi, Carisma e Tecnologia, ovvero le statistiche del gioco di ruolo da tavolo. CD Projekt si è soffermata in modo particolare sull'importanza che ricoprirà il Carisma:

"Questo valore indica quanto il vostro personaggio sarà in grado di gestire lo stress, la pressione, ed il dolore fisico e la tortura. Il carisma è fondamentale per determinare la vostra forza di volontà in combattimento e le vostre abilità quando sarete sotto attacco". Viene inoltre specificato che il Carisma influenzerà l'andamento delle conversazioni, nonché la percezione che il mondo esterno avrà del nostro personaggio, conferendogli così anche un valore di stampo sociale.

Lo studio ha inoltre accennato alla presenza della cosiddetta "Street Card", che viene descritta come una sorta di sistema a punti che potrebbe permetterci di sbloccare nuove opzioni di dialogo e di accedere ad aree che ci sarebbero altrimenti precluse.

Come vi abbiamo riferito poco fa, il protagonista dell'avventura si chiamerà V e, a seconda delle nostre preferenze, potrà essere un uomo o una donna. CD Projekt ha ora chiarito che sarà possibile personalizzare liberamente il nostro pg, potendo scegliere tra svariate opzioni estetiche che riguarderanno lo stile dei capelli, la corporatura, i tatuaggi, il vestiario, il makeup, e altro ancora.

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4 e Xbox One.