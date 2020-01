Cyberpunk 2077 è un videogioco crossgen? CD Projekt prova a fare chiarezza

Dai profili social degli sviluppatori di CD Projekt arriva un nuovo chiarimento sulle piattaforme di riferimento di Cyberpunk 2077 a pochi mesi dal lancio di questo attesissimo action ruolistico in salsa sci-fi.

Nella speranza di capire se Cyberpunk 2077 sarà disponibile anche su PS5 e Xbox Series X sin dal giorno di lancio delle console nextgen, un utente di Reddit ha così provato a interpellare i curatori dei profili social di CD Projekt ricevendo da essi la conferma del fatto che l'arrivo del titolo sulle nuove piattaforme di Sony e Microsoft è "probabile, tuttavia il nostro punto di riferimento sono i sistemi dell'attuale generazione, al momento".

A prescindere dalla veridicità di questo scambio di messaggi con CD Projekt condiviso pubblicamente dal redditor, la compagnia polacca non ha mai fatto segreto di essere impegnata sulle piattaforme di questa generazione per garantire ai possessori di PS4, Xbox One e persino di un PC di fascia bassa un'esperienza ludica e grafica ai massimi livelli in compagnia di V e Johnny Silverhand.

Allo stesso modo, gli autori di The Witcher 3 hanno già negato l'ipotesi di vedere Cyberpunk 2077 su nextgen a fine 2020, spiegando che sarà molto difficile assistere all'arrivo della versione PS5 e Xbox Series X del kolossal sci-fi già nel periodo di lancio delle console console.