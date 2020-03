Cyberpunk 2077: il nuovo design della netrunner V sarà sulla copertina reversibile?

Con la pubblicazione dell'ultimo artwork di Cyberpunk 2077 con V in versione femminile, in molti si chiedono se sarà questa la versione definitiva dell'artwork che i ragazzi di CD Projekt utilizzeranno per la copertina reversibile del loro attesissimo GDR sci-fi.

Dalla pubblicazione dell'artwork di Cyberpunk 2077 per la Festa della Donna ad oggi, i canali social della casa di sviluppo polacca non hanno offerto ulteriori chiarimenti sulla presenza o meno di questa immagine nella copertina reversibile del gioco, confermata dagli stessi autori europei già nel luglio del 2019.

Pur senza fornire delle risposte esaustive sull'impiego di questo artwork sulla cover reversibile di CP2077, il team social di CD Projekt RED si è prodigato nel lanciare degli indizi attraverso una serie di azioni che non sono passate inosservate ai fan del loro ultimo kolossal fantascientifico. Il primo indizio riguarda la comparsa del volto della "nuova" protagonista V sugli avatar e le immagini di copertina dei principali profili online dell'azienda.

L'altro indizio ci viene offerto dalla pubblicazione di un nuovo wallpaper, anch'esso dedicato alla netrunner V. L'immagine ritrae ancora una volta la protagonista di Cyberpunk 2077, quasi a voler testimoniare la volontà degli sviluppatori di comunicare ai propri fan che sarà proprio quello l'aspetto finale della della guerriera V che ritroveremo su tutte le copertine reversibili del gioco e, presumibilmente, sui menù dell'interfaccia e tra le opzioni standard per la creazione del nostro alter-ego. In attesa di ricevere una conferma o una smentita ufficiale da parte di CD Projekt, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 sarà disponibile a partire dal 17 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.