Cyberpunk 2077 ha un nuovo game director, ecco di chi si tratta

Nel corso delle ultime ore è avvenuto un importante cambiamento tra le fila di CD Projekt RED, dal momento che c'è ora una nuova figura ad occupare il ruolo di game director di Cyberpunk 2077.

Stando a quanto dichiarato sul portale Gamesindustry, il controverso titolo della software house polacca ha infatti accolto un nuovo game director, ovvero Gabriel Amatangelo. Lo sviluppatore si è unito all'azienda nel corso del 2020 in qualità di creative director e vanta sul suo curriculum numerosi giochi di una certa rilevanza: Amatangelo ha infatti lavorato come design director ai DLC di Dragon Age Inquisition e come lead designer alle varie espansioni di Star Wars: The Old Republic. Il fatto che questa figura abbia lavorato a numerose espansioni potrebbe non essere casuale, dal momento che d'ora in poi il suo compito sarà quello di lavorare al supporto di Cyberpunk 2077 sia per quello che riguarda i DLC che per le future patch correttive.

Il cambio del game director è solo una delle svariate modifiche interne del team, che proprio di recente ha subito l'abbandono di CD Projekt RED da parte di Mateusz Tomaszkiewicz, il vecchio quest director. L'ex game director del gioco, Adam Badowski, non ha lasciato la compagnia ma si concentrerà su altri compiti ed è probabile che andrà a ricoprire un ruolo importante nel prossimo grande progetto.

Sapevate che Cyberpunk 2077 non è ancora disponibile sul PlayStation Store? Pare inoltre che la class action di Cyberpunk 2077 sarà presentata in tribunale a giugno.