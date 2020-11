Cyberpunk 2077: nuovo gameplay trailer interamente doppiato in italiano

Quest'oggi avremmo dovuto mettere le mani su Cyberpunk 2077. A causa dell'ennesimo slittamento, purtroppo, siamo stati costretti a rinviare il nostro viaggio a Night City al prossimo 10 dicembre. In compenso, CD Projekt RED si è fatta perdonare con una nuova, ricca puntata dello show ufficiale del gioco.

Nel corso dell'ultimo Night City Wire abbiamo potuto conoscere meglio Johnny Silverhand, personaggio non giocante che ricoprirà un ruolo fondamentale nella trama di Cyberpunk 2077, e apprezzare gli sforzi compiuti da Keanu Reeves per portarlo alla vita. C'è anche stato spazio per un nuovo video sulla colonna sonora, per l'annuncio dell'inclusione di Stadia Premiere Edition gratis in ogni preordine di Cyberpunk 2077 per Google Stadia e un nuovo, lungo approfondimento sul gameplay del gioco.

Nel corso di oltre 5 minuti una voce narrante ci ha portato alla scoperta delle innumerevoli opportunità di gameplay concesse dall'impianto di gioco imbastito a CD Projekt RED. Dall'editor del personaggio alle opportunità di potenziamento, passando per le armi, gli equipaggiamenti e non solo: trovate questo e molto altro nel gameplay trailer allegato in cima a questa notizia, interamente doppiato in lingua italiana. Prima di lasciarvi alla visione, vi ricordiamo però che Cyberpunk 2077 uscirà su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 10 dicembre. Sarà retrocompatibile con Xbox Series X e PlayStation 5 fin dal day-one, mentre per l'aggiornamento gratis next-gen dovremo attendere il 2021.