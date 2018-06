Cyberpunk 2077: il nuovo gioco di ruolo di CD Projekt Red sarà in prima persona

CD Projekt RED ha mostrato a porte chiuse una demo di Cyberpunk 2077 che ha rivelato un aspetto fondamentale della produzione che già in passato è stato al centro di rumor e voci di corridoio: il nuovo gioco di ruolo della software house polacca sarà in prima persona.

Come dimostrato nella demo a porte chiuse, la visuale è passata in terza persona solamente nel corso di una cutscene, mentre nelle sessioni di guida è possibile alternare le due inquadrature senza soluzione di continuità. I giocatori indosseranno i panni di V, un protagonista che potrà essere di sesso maschile o femminile. Saranno presenti le stesse statistiche del gioco da tavolo e all'inizio dell'avventura non sceglieremo una classe specifica ma potremo far evolvere il nostro personaggio come meglio crediamo. Durante i combattimenti compariranno a schermo la barra della salute dei nemici e il numero esatto dei danni provocati dai nostri colpi e avremo a disposizione una sorta di bullet-time. Alcune delle abilità avanzate includeranno il wall running e l'utilizzo di protesi robotiche. Cosa ne pensate di queste novità?

Cyberpunk 2077 è in sviluppo per Playstation 4, Xbox One e PC. Avete già visto il nuovo trailer ufficiale mostrato in occasione della conferenza E3 di Microsoft?