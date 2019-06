Cyberpunk 2077: nuovo messaggio segreto, ecco quando rivedremo il gameplay

Ancora una volta CD Projekt RED ha inserito all'interno di un trailer di Cyberpunk 2077 un lungo messaggio segreto che svela alcuni interessanti dettagli su ciò che vedremo sul gioco nei prossimi mesi.

Il messaggio si trova proprio nell'unboxing della Collector's Edition di Cyberpunk 2077, caricato da poco sul canale ufficiale YouTube dell'attesissimo titolo. Nel testo si annuncia chiaramente che nel corso dell'E3 2019 non verrà mostrato pubblicamente il gameplay del titolo e che solo chi avrà l'occasione di assistere alla presentazione a porte chiuse potrà ammirare il gioco in movimento. La motivazione di tale scelta? Creare hype, infatti il team di sviluppo vuole catturare l'attenzione del maggior numero di giocatori possibile e, soprattutto, dare un maggior senso alla GamesCom 2019 il prossimo agosto, evento durante il quale la demo verrà pubblicamente mostrata. Non mancherà poi occasione di rivedere il gioco nel corso di un Q&A con gli sviluppatori al PAX East, sempre ad agosto.

Si parla poi delle due edizioni in arrivo del gioco: standard e limited. Pare che lo studio polacco abbia deciso di pubblicare solo due versioni del titolo per evitare di confondere gli utenti ed "evitare loro di informarsi su Wikipedia per capire quali siano i contenuti e la data d'uscita di ciascuna versione del gioco", chiara frecciatina al recente caso di Anthem. Gli sviluppatori consigliano inoltre ai giocatori di acquistare la versione normale del gioco, i cui contenuti sono superiori a quelli inclusi solitamente nelle confezioni tradizionali. Non manca poi un invito a preordinare il gioco per dare un chiaro messaggio agli sviluppatori e fare in modo che i principali rivenditori siano preparati al lancio.

Vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà il prossimo 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG) e sarà interamente doppiato in italiano. Avete già dato un'occhiata al nuovo trailer di Cyberpunk 2077 con Keanu Reeves, che presterà volto e voce ad uno dei personaggi presenti nel gioco?