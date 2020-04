Cyberpunk 2077: un nuovo misterioso teaser pubblicato da Xbox, annuncio in arrivo?

Ad un solo giorno dalla presentazione ufficiale dell'Arasaka Corp. di Cyberpunk 2077, la corporazione torna protagonista di un misterioso teaser pubblicato sull'account Twitter di Xbox. Il breve filmato sembra preannunciare il reveal ufficiale del nuovo controller dedicato e forse di un'edizione speciale della console di Microsoft.

Il post di Xbox è accompagnato da una breve linea di testo che richiama un codice di programmazione, seguito dall'hashtag #breakthecode. Il filmato, sempre nello stesso stile, presenta una schermata di login disturbata da artefatti video in quella che sembra una vera e propria operazione di hacking. Il server in questione sembra essere riservato all'ARACorp, la super corporazione presentata solo ieri dai ragazzi di CD Projekt RED. In un frame poi si scorge la sagoma di un controller e di una console Xbox. L'insieme degli indizi sembra condurre alla prossima presentazione ufficiale del controller per Xbox One dedicato a Cyberpunk 2077 le cui immagini sono apparse nella tarda nottata sulle pagine di Amazon Canada, accompagnato forse da un bundle con la speciale edizione della console. Sul controller appare infatti il richiamo all'Arasaka Corp con un design ispirato al personaggio di Johnny Silverhand.

