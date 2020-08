Cyberpunk 2077: un nuovo screenshot svela che a Night City non leggeremo solo sui PC

Nel corso del pomeriggio l'account Twitter ufficiale di Cyberpunk 2077 si è aggiornato con un nuovo screenshot che svela un particolare della Night City creata da CD Projekt RED.

Pare infatti che nel mondo di gioco la stampa continui ad esistere e che ci siano negozi all'interno dei quali sarà possibile acquistare libri e giornali. Ciò significa che i contenuti testuali che potranno essere ritrovati in giro per il mondo di gioco non riguarderanno esclusivamente i dispositivi tecnologici, ma anche prodotti cartacei.

Vi ricordiamo che di recente sono emerse anche altre informazioni molto interessanti sulla pericolosa Night City e sul rapporto che i suoi cittadini hanno con le armi. Sembrerebbe infatti che le bocche da fuoco siano particolarmente diffuse in Cyberpunk 2077 e che in alcuni negozi sia persino possibile acquistare delle particolari armi usa e getta, le quali andranno gettate via all'esaurirsi del caricatore.

In attesa di scoprire altri dettagli sul gioco, vi ricordiamo che la sua uscita è prevista per il prossimo 19 novembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam, GOG ed Epic Games Store). Il gioco sarà inoltre compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X sin dal loro lancio, ma l'upgrade per sfruttarne le potenzialità arriverà solo in un secondo momento.