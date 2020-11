Cyberpunk 2077 nel nuovo spot italiano: seguite con noi il Night City Wire

A poco meno di un mese dal lancio di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED e Bandai Namco Entertainment Italia hanno pubblicato un nuovo spot italiano che ci immerge nelle atmosfere sci-fi della megalopoli di Night City.

Lo spot, doppiato in lingua italiana, nel corso dei suoi quindici secondi di durata ci ricorda che stiamo per entrare in "una nuova generazione di avventure open world", mentre sullo sfondo scorrono inseguimenti in automobile, scazzottate e alcuni personaggi non giocanti, tra i quali spicca ovviamente il Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Ne approfittiamo per ricordarvi che giovedì 19 novembre andrà in onda il quinto episodio di Night City Wire che sarà incentrato proprio su Silverhand. La nostra redazione non si farà trovare impreparata, e commenterà l'intero show sul canale Twitch di Everyeye. Il Night City Wire comincierà alle ore 18:00, ma i nostri redattori vi aspetteranno sul canale a partire dalle ore 17:00, per aggiornarvi sulle ultime notizie e sulle loro impressioni su Cyberpunk 2077, oltre che per rispondere alle vostre domande.

Cyberpunk 2077, ricordiamo, uscirà il 10 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Dallo stesso giorno potrà essere giocato su PS5 e Xbox Series X in retrocompatibilità, mentre l'aggiornamento next-gen arriverà l'anno prossimo. Nei giorni scorsi abbiamo potuto ascoltare due brani della colonna sonora: Black Dog dei Samurai e No Save Point dei Run the Jewels.