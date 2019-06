Cyberpunk 2077: il nuovo teaser ci dà un assaggio del gameplay

Non vedete l'ora di scoprire il nuovo filmato di gameplay di Cyberpunk 2077? Allora dovete assolutamente dare un'occhiata al nuovo teaser del gioco, che mostra alcuni momenti in game, inclusi quelli sulla moto.

Nei 40 secondi di filmato si vede infatti V salire sul velocissimo mezzo, assistere ad uno scontro tra uomini e robot e, infine, colpire un avversario con una sorta di frusta incandescente. Si tratta ovviamente solo di un piccolissimo assaggio di ciò che verrà mostrato a porte chiuse per i fortunati presenti all'E3 2019 e, come scritto nel messaggio segreto del trailer di Cyberpunk 2077, sarà pubblicamente mostrato in occasione della Gamescom 2019 ad agosto e al PAX East, dove gli sviluppatori terranno un Q&A.

Non ci resta quindi altro da fare che lasciarvi al teaser, che potete trovare in calce alla notizia. Vi ricordiamo inoltre che il gioco arriverà in tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020 nelle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam e GOG). Oltre a ricevere una splendida Collector's Edition con la statua di V, sappiamo ormai con certezza che Cyberpunk 2077 sarà doppiato in italiano.

Per scoprire maggiori dettagli sul gioco, vi invitiamo inoltre a seguire i prossimi Q&A da Los Angeles della redazione sul canale Twitch di Everyeye, dal momento che i nostri inviati avranno modo di assistere alla lunga presentazione della demo.