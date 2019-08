Cyberpunk 2077: un nuovo teaser ci mostra scene inedite di gameplay

C'è grande attesa da parte degli appassionati per la pubblicazione del nuovo filmato di gameplay di Cyberpunk 2077 e, per alleviare la sofferenza, Nvidia ha appena pubblicato un nuovo teaser che ci mostra un piccolo estratto del video in questione.

Tra le varie sequenze che possiamo vedere nei pochi secondi di filmato troviamo una sezione con V a bordo della sua velocissima moto, l'incontro con uno dei personaggi che ci assegnerà la missione di entrare nel covo della gang degli Animals e l'immersione in una vasca piena di ghiaccio, necessaria al protagonista del titolo targato Cd Projekt RED per fare il suo ingresso nel cyberspazio.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che le ultime immagini di Cyberpunk 2077 mostrano le potenzialità del Ray Tracing, tecnologia che verrà implementata nella versione PC del titolo migliorandone notevolmente la resa grafica.

Nel caso ve lo foste perso, il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 16 aprile 2020. Oltre alle versioni PlayStation 4, Xbox One e PC (Epic Games Store, Steam e GOG), è proprio di ieri la notizia dell'arrivo di Cyberpunk 2077 su Google Stadia, la nuova piattaforma del colosso di Mountain View che permetterà ai propri utenti di giocare in streaming.