Cyberpunk 2077: il nuovo trailer è dedicato alla Photo Mode

Ad ormai pochi giorni dal debutto ufficiale di Cyberpunk 2077, CD Projekt RED ha pubblicato sui canali social ufficiali un nuovo filmato dedicato interamente alla Modalità Foto.

Se siete appassionati di scatti in gioco, grazie a questa particolare funzionalità implementata dal team di sviluppo potrete catturare tutti i più bei momenti della vostra permanenza tra le strade di Night City. Com'è possibile vedere nel trailer, la Photo Mode di Cyberpunk 2077 dispone di una gran quantità di opzioni che consentono ai fotografi virtuali di tutto il mondo di personalizzare ogni aspetto: profondità di campo, esposizione, contrasto, posizionamento della telecamera e tanto altro. Sarà inoltre presente una sorta di editor attraverso il quale modificare lo scatto con degli adesivi e altri elementi che daranno una marcia in più ai vostri screenshot. Il filmato mostra anche la semplicità con la quale si può attivare la Modalità Foto, la quale è richiamabile con la sola pressione di un tasto e si attiva istantaneamente: nel trailer vediamo ad esempio che il giocatore fa esplodere un veicolo per poi attivare subito la Photo Mode e catturare il momento.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 10 dicembre 2020 su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. In attesa della pubblicazione dell'upgrade gratuito alla next-gen, il gioco sarà inoltre perfettamente compatibile con PS5 e Xbox Series X|S.

Sapevate che il multiplayer di Cyberpunk 2077 sarà molto più di una semplice modalità aggiuntiva?