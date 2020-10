Cyberpunk 2077: il nuovo trailer con Keanu Reeves ad un mese dal lancio

Nella giornata che segna l'ottavo anniversario dal primo annuncio di Cyberpunk 2077, i ragazzi di CD Projekt RED hanno condiviso un nuovo trailer pubblicitario che vede come protagonista l'ormai immancabile Keanu Reeves.

Nel nuovo spot, intitolato "What You're Looking For", il celebre attore interroga i giocatori sui motivi che li hanno spinti ad approdare sulle strade di Night City, la megalopoli sci-fi che farà da palcoscenico per le avventure di Cyberpunk 2077, mostrando sequenze di gameplay frenetiche tra una sparatoria ed un inseguimento. D'altronde manca un mese esatto all'inizio delle danze e presto tutti fan potranno cimentarsi con il nuovo titolo targato CD Projekt RED.

La giornata di oggi si è rivelata particolarmente ricca di informazioni su Cyberpunk 2077: a quanto pare infatti il gioco dello studio polacco avrà bisogno di ben due Blu-Ray per essere ospitato. Buone nuove anche dal fronte del gameplay: i giocatori potranno infatti decidere di darsi ai furti d'auto, proprio come nella migliore tradizione di GTA. Per farlo però il nostro alter ego virtuale avrà bisogno di sviluppare abilità specifiche.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre su PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Sulle nostre pagine potete trovare l'anteprima di Cyberpunk 2077.