Cyberpunk 2077: nuovo video gameplay sulle gang di Night City

Come promesso all'annuncio del nuovo evento dedicato a Cyberpunk 2077, CD Projekt ha confezionato un video per aiutarci a familiarizzare con le numerose gang di Night City che incontreremo esplorando la dimensione sci-fi del nuovo kolossal ruolistico degli autori di The Witcher.

Dopo essere andati alla scoperta delle gang di Night City con lo speciale a firma di Alessandro Bruni, ci reimmergiamo nelle atmosfere al neon della gigalopoli di CP2077 per incrociare lo sguardo minaccioso dei membri delle bande più importanti.

Nel corso dell'ultimo evento Night City Wire, la software house europea ha svelato finalmente la scheda con i requisiti PC di Cyberpunk 2077, offrendo così l'opportunità agli appassionati di capire quali saranno le specifiche Minime e Raccomandate di questo ambizioso action GDR a mondo aperto.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 arriverà il 19 novembre su PC, PS4, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su PlayStation 5 e Xbox Series X e S. La versione in game streaming da fruire su Google Stadia, invece, sarà disponibile entro fine anno, mentre per quanto riguarda l'update grafico per la doppia versione nextgen su PS5 e Xbox Series X e S bisognerà pazientare fino al 2021.