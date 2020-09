Cyberpunk 2077 in un nuovo video gameplay in giapponese dal Tokyo Game Show

Direttamente dal palcoscenico digitale del Tokyo Game Show 2020 arriva un nuovo, lungo video di gameplay di Cyberpunk 2077, GDR sci-fi di CD Projekt RED sempre più vicino al debutto sul mercato.

Il filmato non presenta sezioni di combattimento o il playthrough di una missione, limitandosi a mostrare il protagonista interagire con alcuni dei personaggi non giocanti in differenti fasi dell'avventuro. Lo scopo, con tutta probabilità, è quello di mettere in risalto la localizzazione in lingua giapponese, che è stata effettuata - come per l'italiano - sia nei testi, sia nel doppiaggio. Siamo sicuri che tra voi ci sono molti estimatori della lingua del paese del Sol Levante che troveranno questo video molto interessante!

Nel corso del Tokyo Game Show 2020 è inoltre intervenuto Hiroshi Sakakibara, sviluppatore giapponese al servizio di CD Projekt RED in qualità di Environment City Coordinator. Rimanendo fedele alle sue origini, Sakakibara ha rivelato che la sua area di Night City preferita è Japantown, nel distretto di Westbrook, raggiungibile attraversando una canale a partire dal quartiere Retro China, quello in cui vive il protagonista V. "Japantown è una vibrante area in centro città con vari palazzi molto alti. Mentre cammini attraverso questi vicoli stretti tra i grattacieli hai la sensazione di muoverti in una valle futuristica".

Cyberpunk 2077 verrà lanciato il 19 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Avete già controllato i requisiti di sistema di Cyberpunk 2077 per PC? Successivamente arriverà anche su Google Stadia e le console next-gen, PlayStation 5 e Xbox Series X: al lancio di queste ultime potrà essere giocato in retrocompatibilità, ma è già stato confermato un aggiornamento gratis per PS5 e Xbox Series X.