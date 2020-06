Cyberpunk 2077: il nuovo video gameplay immerge V nel Braindance

In occasione del nuovo evento Night City Wire collegato al Summer Game Fest, i ragazzi di CD Projekt hanno mostrato delle scene di gameplay inedite di Cyberpunk 2077 con protagonista V.

Tra rocambolesche corse in auto e frenetiche sparatorie in compagnia di Jackie Welles come visto nel trailer tra paura e delirio a Night City, il nostro intrepido alter-ego dovrà immergersi nel Braindance, ovvero in una dimensione virtuale che consente al netrunner V di accedere ai ricordi dei personaggi non giocanti e recuperare informazioni preziose ai fini della storia e delle missioni secondarie.

La Braindance consente perciò all'eroe di Cyberpunk 2077 di visualizzare tali ricordi in prima e in terza persona attraverso una rappresentazione digitalizzata delle esperienze pregresse dei PNG, dando vita a dinamiche di gioco del tutto nuove tra risoluzione di enigmi, esplorazione dello scenario e originali combattimenti virtuali. Le scene di gameplay condivise dalla software house polacca testimoniano l'incredibile ventaglio di attività da poter svolgere in questo universo parallelo, il tutto per stratificare ulteriormente l'esperienza ludica e il canovaccio narrativo di un'opera che promette di riscrivere i canoni dei GDR a mondo aperto.



A questo punto non ci resta che lasciarvi al video di cui sopra, ma prima vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto in uscita per il 19 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Le versioni Google Stadia, PlayStation 5 e Xbox Series X arriveranno in un secondo momento: su console nextgen, l'update di Cyberpunk 2077 sarà gratis per chi possiede già il gioco.