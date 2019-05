Cyberpunk 2077: un nuovo wallpaper in vista dell'E3 2019

CD Projekt RED ha pubblicato un nuovo artwork/wallpaper di Cyberpunk 2077, in attesa della presentazione prevista per l'E3 di giugno. L'immagine su sfondo completamente giallo ritrae il protagonista del gioco in posa, presentato con una pistola in mano.

Lo sfondo è disponibile in risoluzione 1920x1080, 2K, 21:9 e ottimizzato per dispositivi mobile, potete scaricarlo seguendo i link che trovate nel Tweet di CD Projekt RED pubblicato qui sotto. Cyberpunk 2077 sarà mostrato a porte chiuse all'E3 2019 con una presentazione della durata di 60 minuti, durante la quale la stampa scoprirà nuovi aspetti legati alle meccaniche di gioco, dopo il primo reveal avvenuto lo scorso anno sempre alla fiera di Los Angeles.

Lo studio polacco ha chiarito che Cyberpunk 2077 non verrà presentato in forma giocabile, tuttavia il gioco godrà di ampio spazio anche durante l'evento E3 Coliseum con un panel pensato per fugare tutti i dubbi della community.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una data di lancio e l'assenza di una demo giocabile sembra rendere improbabile il lancio nel 2019, come sperato invece da molti.