Cyberpunk 2077: NVIDIA mostra l'immagine teaser di una nuova GPU legata al kolossal GDR

In risposta a un messaggio condiviso dai gestori del profilo Twitter di CD Projekt, i canali social di NVIDIA pubblicano a sorpresa l'immagine teaser di una GPU "ispirata" a Cyberpunk 2077, il prossimo kolossal fantascientifico degli autori di The Witcher 3.

Lo scatto in questione mostra infatti una GPU dual fan della famiglia NVIDIA GeForce, presumibilmente la revisione di una scheda video della Serie 2000 già in commercio.

L'assenza di ulteriori indicazioni da parte della casa verde e della software house polacca, a ogni modo, potrebbe suggerire l'imminente annuncio delle GPU RTX Serie 3000 basate su architettura NVIDIA Ampere, e con esso il reveal di una collaborazione tra il colosso tecnologico e CD Projekt RED che permetta ai futuri acquirenti di una scheda video NVIDIA di fascia alta di scaricare gratis Cyberpunk 2077 su PC.

Stando a un'altra voce di corridoio rincorsasi in rete in questi giorni, sembra inoltre che i dirigenti di CD Projekt si siano accordati con Microsoft per lanciare un controller ufficiale per Xbox One a tema Cyberpunk 2077, un accessorio in edizione limitata che potrebbe vedere la luce giusto in tempo per l'uscita del gioco di ruolo a mondo aperto che, lo ricordiamo, è prevista per il 17 settembre.