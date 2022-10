Cyberpunk 2077: NVIDIA rivela un fix per risolvere i problemi grafici di GeForce 522.25

Grazie ad un nuovo fix, NVIDIA offre una soluzione per risolvere i problemi tecnici emersi in Cyberpunk 2077 con i driver GeForce 522.25: tramite i suggerimenti apportati spariscono i glitch grafici che affliggevano il gioco utilizzando i nuovissimi driver da poco pubblicati.

Attraverso il proprio sito ufficiale, NVIDIA illustra tutti i passaggi da seguire per implementare il fix e quali tool scaricare per metterli in pratica, sebbene si tratti di passaggi un po' complessi che richiedono di avere una certa familiarità con simili operazioni manuali, in modo così da svolgere tutto correttamente e senza il rischio di ulteriori intoppi.

Il fix rivelato da NVIDIA si attiva modificando il profilo SLI per funzionare correttamente, ma la soluzione trovata si rivela comunque efficace in attesa della risoluzione completa di tutti i difetti tecnici una volta che verrà messa a disposizione la nuova versione del driver. Se però non volete aspettare l'update vero e proprio in arrivo nei prossimi giorni, con le istruzioni fornite dall'azienda potete agire autonomamente e risolvere la situazione in anticipo rispetto ai tempi.

GeForce 255.25 si rivela fondamentale per giocare a Cyberpunk 2077 su PC, in quanto include le ottimizzazioni DirectX 12 ed ulteriori cambiamenti studiati per aumentare le performance del titolo firmato CD Projekt RED (ma anche di altri giochi). A maggior ragione gli inconvenienti emersi hanno fatto storcere il naso ai giocatori, sebbene tra fix manuali e update ufficiale in arrivo per i driver la situazione sembra fortunatamente destinata a risolversi.