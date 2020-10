Cyberpunk 2077 sarà su due dischi Blu-Ray? Lo svela la copertina polacca

A quanto pare, Cyberpunk 2077 sarà ospitato su due Blu-Ray , almeno stando a una indicazione presente sulla copertina della versione polacca del nuovo gioco di CD Projekt RED.

Da premettere che l'indicazione non è del tutto chiara ma un bollino sulla cover sembra citare due dischi Blu-Ray per quanto riguarda la versione Xbox One e presumibilmente anche PlayStation 4. Una soluzione del resto già adottata da Rockstar Games con Red Dead Redemption 2 su due Blu-Ray e da Naughty Dog con The Last Of Us Parte 2 su due dischi.

Aspettiamo una conferma ufficiale da parte del team polacco, Cyberpunk 2077 è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo è terminato e il distributore si appresta ora a stampare e distribuire le copie negli store fisici e digitali di tutto il mondo in tempo per il day one, fissato per il 19 novembre.

Cyberpunk 2077 è atteso su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, al lancio il gioco sarà giocabile su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, l'aggiornamento next-gen è invece previsto nel corso del 2021. Secondo l'analista Michael Pachter Cyberpunk 2077 potrebbe vendere 15 milioni di copie nel primo anno, del resto si tratta di uno dei giochi più attesi del 202 e non solo.