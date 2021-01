Cyberpunk 2077 in offerta a 9.98 euro da GameStopZing portando un gioco usato!

GameStopZing lancia una nuova promozione legata a Cyberpunk 2077: portando indietro un gioco usato per PS4/PS5 o Xbox sarà possibile acquistare Cyberpunk 2077 Day One Edition al prezzo di 9.98 euro, solamente per un periodo di tempo limitato.

Dal 12 al 26 gennaio è possibile acquistare Cyberpunk 2077 per PS4 o Xbox One a 9.98 euro portando indietro un gioco PS4/PS5 o Xbox (Xbox One, Series X/S) valido per le promozioni. Offerta non cumulabile con altre promozioni di vendita o ritiro usato in corso. Cyberpunk 2077 Day One Edition include oltre al gioco le cartoline e la mappa di Night City, un set di adesivi, un compendio e vari bonus digitali tra cui la colonna sonora, artbook, manuale a colori e sfondi per desktop, smartphone e tablet.

GameStopZing ricorda inoltre che Cyberpunk 2077 è valido per le promozioni che prevedono il ritiro dei giochi usati: l'elenco dei giochi validi viene aggiornato quotidianamente pertanto se sei interessato ad utilizzare questo gioco per un acquisto in promozione affrettati! Ti ricordiamo che se un titolo non è presente sul sito, lo stesso non sarà valido per le promozioni con il ritiro dell'usato. *Informazione aggiornata ogni 24 ore.

Offerta valida solamente per i possessori di GSZ+ e soggetta a disponibilità dei singoli punti vendita, per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il punto vendita di vostro interesse.