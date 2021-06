Cyberpunk 2077 in offerta al prezzo più basso di sempre per l'Amazon Prime Day

Sono iniziate oggi e terminano domani le offerte di Amazon Prime Day, vi segnaleremo le promozioni più interessanti per noi appassionati di videogiochi e tecnologia, tra queste non possiamo non citare Cyberpunk 2077.

Il gioco è acquistabile a soli 27,99 euro per PlayStation 4 e Xbox One (funzionante anche su PlayStation 5 e Xbox Series X), si tratta del prezzo migliore di sempre dal suo lancio.

Di seguito i link per acquistare Cyberpunk:

Tantissimi prodotti della sezione "Amazon Warehouse" sono scontati del 30%, qui si possono trovare i migliori affari, infatti le copie usate di Cyberpunk 2077 costano ancora meno. La versione con copertina spagnola per PlayStation 4 (il gioco è completamente in italiano) è acquistabile a questo link a soli 12,97 euro, lo sconto del 30% sarà attivato direttamente nel carrello. La versione per Xbox One invece è in offerta a soli 8,47 euro, copertina e gioco sono completamente in italiano.

Nella sezione Amazon Warehouse possiamo acquistare tantissimi videogiochi usati, che spesso sono praticamente nuovi e riconfezionati, a prezzi incredibili. Vi consigliamo di dare un'occhiata alla sezione dedicata a questo link, i giochi per Nintendo Switch sono in offerta a prezzi super scontati.

Vi ricordiamo che tutte le offerte in occasione di Amazon Prime Day sono valide solamente per gli abbonati a Prime. Se non avete l'abbonamento attivo è sempre possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni. Amazon Prime può essere attivato gratis per 30 giorni, senza obbligo di rinnovo.