Cyberpunk 2077: oltre 450.000 spettatori per la presentazione del gameplay

Lo streaming del gameplay di Cyberpunk 2077 trasmesso sul canale di CD Projekt lunedì 27 agosto è ad oggi la trasmissione più seguita del 2018 su Twitch, con una media pari a 459.000 spettatori durante i 48 minuti di diretta.

Si tratta quindi dello streaming più visto dei primo otto mesi dell'anno, superando i numeri di Fortnite (media di 305.000 spettatori), God of War (283.000 spettatori), Sea of Thieves (259.000 spettatori medi) e Call of Duty Black Ops 4 (204.000), numeri che testimoniano l'enorme attesa che circonda il prodotto targato CD Projekt RED. Numeri elevatissimi anche su YouTube, dopo il video gameplay ufficiale di Cyberpunk 2077 può contare su 4.783.966 visualizzazioni, 248.000 like e 3.320 dislike.

Lo studio polacco ha voluto permettere anche al pubblico di assistere alla demo del gioco mostrata per la prima volta alla stampa allo scorso E3 di giugno e accolta positivamente da coloro che hanno visto la presentazione alla fiera di Los Angeles. CD Projekt ha comunque voluto chiarire che quanto mostrato è destinato a cambiare anche sensibilmente durante lo sviluppo e dunque potrebbe non rispecchiare il risultato finale.

Cyberpunk 2077 è ancora privo di una finestra di lancio e anche le piattaforme di riferimento non sono note, la demo girava su PC ma il gioco arriverà sicuramente anche su PlayStation 4 e Xbox One e secondo alcuni rumor in seguito debutterà anche su Xbox Scarlett e PlayStation 5.