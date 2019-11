Cyberpunk 2077 omaggia Blade Runner con un bellissimo artwork

Questo è un mese davvero speciale per tutti gli appassionati del cinema di fantascienza. Blade Runner, pietra miliare indiscussa del genere approdata nelle sale nell'ormai lontano 1982, è ambientato proprio nel novembre del 2019.

Quest'oggi, i ragazzi di CD Projekt RED hanno deciso di omaggiare quel capolavoro con un nuovo e bellissimo artwork Cyberpunk 2077. L'immagine in questione raffigura la versione femminile di V mentre sorregge tra le mani un origami a forma di unicorno, un oggetto che riveste un ruolo molto importante nella narrazione del film diretto da Ridley Scott. Come se il riferimento non fosse già abbastanza chiaro, ad accompagnare l'artwork condiviso su Facebook c'è pure la didascalia "E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia", celebre frase pronunciata dal replicante interpretato da Rutger Hauer nelle fasi finali della pellicola. Potete ammirarlo in calce a questa notizia, fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Ai ragazzi di CD Project RED piace davvero tanto Blade Runner, dal momento che questo non è il primo riferimento al film. Un omaggio al replicante interpretato da Hauer è presente anche nel video mostrato in occasione dell'E3 di giugno 2019, un mese prima della scomparsa dell'attore olandese. D'altronde, non ci stupisce affatto che gli sviluppatori si stiano ispirando anche a Blade Runner durante la realizzazione di un GDR sci-fi come Cyberpunk 2077. Il titolo, ricordiamo, è atteso per il 16 aprile 2020 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e in una data non ancora svelata su Google Stadia.