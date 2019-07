Cyberpunk 2077 omaggia Rutger Hauer: trovato un riferimento al replicante di Blade Runner

Gli appassionati di Cyberpunk 2077 che popolano il forum videoludico di ResetEra affermano di aver rintracciato, tra le scene in cinematica del video dell'E3 2019, un chiaro riferimento al replicante di Blade Runner interpretato da Rutger Hauer, il celebre attore olandese scomparso il 19 luglio all'età di 75 anni.

A Rutger Hauer e, nella fattispecie, al leader dei "lavori in pelle" ritornati sulla Terra per sfuggire al beffardo destino scritto dall'obsolescenza programmata degli androidi di Blade Runner è infatti dedicata una fermata della metropolitana che innerva il tessuto dei trasporti pubblici di Night City.

Il nome in codice (o meglio, il numero seriale di fabbrica) del replicante Roy Batty coincide perfettamente con il codice identificativo della fermata della metro di Night City che abbiamo potuto intravedere all'inizio del filmato di presentazione di Cyberpunk 2077 mostratoci da CD Projekt alla fine della conferenza Xbox di Microsoft.

L'omaggio al talento di Rutger Hauer compiuto da CD Projekt RED, ovviamente, è anche un ossequio al capolavoro sci-fi di Ridley Scott, da cui gli autori polacchi hanno tratto ispirazione per disegnare le strade di Night City ed erigerne i maestosi grattacieli tappezzati di fittizi cartelloni pubblicitari olografici e al neon che ne caratterizzano lo skyline. Sulle pagine di Everyeye Cinema trovate un articolo di approfondimento su Rutger Hauer, ma prima vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è previsto in uscita per il 16 aprile del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.