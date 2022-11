Cyberpunk 2077: dagli ombrelli alle scollature osé di V, le curiosità della Patch 1.61

La Patch 1.61 di Cyberpunk 2077 è disponibile su PC, console e Google Stadia: scorrendo il lungo elenco degli interventi compiuti da CD Projekt con questo aggiornamento gratuito emergono diverse curiosità.

Osservando con attenzione tutti i punti toccati dall'azienda polacca per descrivere le migliorie, le ottimizzazioni e le aggiunte apportate da questo update, la nostra attenzione ricade inevitabilmente sul paragrafo dedicato agli interventi 'visivi' compiuti da CDPR.

La Patch 1.61 contribuisce a rendere ancora più immersiva e autentica l'esperienza vissuta dagli emuli di V grazie a una serie di modifiche ad ampio spettro che coinvolgono, tra gli altri, i cittadini di Night City: passeggiando per le strade della gigalopoli sci-fi di Cyberpunk 2077 potremo notare dei PNG che si proteggono dalla pioggia utilizzando ombrelli di varie forme e colori.

Gran parte del lavoro svolto a livello visivo da CD Projekt RED con questo aggiornamento è però orientato alla chiusura dei bug e dei glitch riscontrati nel sistema di collisioni delle auto e nella gestione della fisica ingame, come per gli oggetti fluttuanti o le fastidiose 'voragini invisibili' in cui cadere rovinosamente mentre si esplora Night City.

Il 'premio' per il glitch più curioso che è stato finalmente risolto da CDPR va però dato al bug della 'scollatura osé' di V: una volta installata la Patch 1.61, la controparte femminile di V non sarà più costretta a girare per Night City a seno scoperto per colpa del mancato 'ridimensionamento del vestito' dopo aver cambiato taglia da un Ripperdoc.