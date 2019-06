Cyberpunk 2077: online la petizione per far doppiare Keanu Reeves a Luca Ward!

Come sappiamo, non sarà Luca Ward a doppiare Keanu Reeves in Cyberpunk 2077: il popolare attore e doppiatore ha confermato su Facebook di non essere stato al momento coinvolto da CD Projekt RED e a tal proposito ha invitato la community a far sentire la propria voce.

Detto fatto, da qualche giorno è online una petizione su Change.org creata da Andrea Barillari, nata con l'obiettivo di convincere lo studio polacco ad affidare proprio a Luca Ward la voce italiana del personaggio interpretato da Keanu Reeves.

"Luca Ward non è nuovo al doppiaggio in ambito videoludico, infatti ha collaborato più volte con Ubisoft in diversi videogiochi, il più celebre sicuramente è la saga di Splinter Cell, dove presta la voce al carismatico Sam Fisher.

Sebbene possa sembrare naturale che la scelta ricada su Luca Ward come doppiatore di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, non è affatto scontato che la casa di sviluppo polacca possa scegliere la voce italiana ufficiale di Reeves al cinema per il doppiaggio di Keanu Reeves in Cyberpunk 2077, per dinamiche di produzione certamente non note al pubblico.

Con questa petizione vogliamo dunque incoraggiare e incentivare CD Projekt Red a includere Luca Ward nel doppiaggio italiano di Cyberpunk 2077 come voce di Keanu Reeves, in quanto sarebbe non solo straniante ma anche poco rispettoso nei confronti dei fan italiani di Keanu Reeves sentire il suo personaggio nel gioco doppiato con una voce diversa da quella di Luca Ward."

Potete firmare la petizione su Change.org, al momento sono state raccolte oltre 2.900 firme con l'obiettivo di arrivare almeno a 5.000 adesioni per poter poi sottoporre la petizione all'attenzione di CD Projekt RED. L'uscita di Cyberpunk 2077 è prevista per il 16 aprile 2020, c'è ancora tempo dunque per fare in modo che lo studio possa prendere in considerazione la proposta.