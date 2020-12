Cyberpunk 2077: nessuna opzione per scegliere modalità risoluzione o performance su PS5?

Secondo quanto riportato da alcuni giocatori sul forum di NeoGAF, Cyberpunk 2077 su PS5 non presenta alcuna opzione per poter scegliere tra la modalità grafica o performance, come accade invece su Xbox Series X/S.

Avendo provato il gioco solo su PC (a proposito, avete letto la nostra recensione di Cyberpunk 2077?) non possiamo verificare quanto riportato e ci limitiamo dunque a segnalare quanto descritto dai giocatori su NeoGAF. Su PS5 Cyberpunk 2077 sembra girare a 60fps tuttavia non è possibile scegliere se dare priorità alla risoluzione o al framerate, su Xbox Series X/S invece questa opzione è disponibile. Non è escluso che la situazione possa cambiare con l'arrivo della day one patch e non sappiamo al momento per quale motivo CD Projekt abbia optato per due approcci differenti per quanto riguarda la retrocompatibilità di Cyberpunk 2077 con PS5 e Xbox Series X/S.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre su PS4, Xbox One, Google Stadia e PC Windows, compatibile sin da subito con PS4 e Xbox Series X/S, la patch next-gen è attesa nel corso del 2021. Avete già scoperto il messaggio nascosto nel trailer di lancio di Cyberpunk 2077? Nel video sono presenti alcuni indizi sui DLC...