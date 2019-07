Cyberpunk 2077: ordine pubblico, crimini e prigioni nel mondo di Night City

Il dipinto del mondo di Cyberpunk 2077 si arricchisce di ulteriori dettagli grazie ad un'interessante intervista concessa da Alvin Liu, membro di CD Projekt Red.

Discorrendo con il portale Wccftech, quest'ultimo ha condiviso informazioni decisamente interessanti su ciò che ci attende nella nuova produzione della software house polacca. Dalle sue parole, comprendiamo quanto il mondo di Night City sia complesso ed oscuro e dominato dallo strapotere delle Corporazioni. Interrogato sul funzionamento delle meccaniche legate all'azione delle forze dell'ordine e alla possibilità da parte del protagonista di commettere azioni criminose, Liu ha rilasciato interessanti dichiarazioni.

In merito, ha evidenziato come Cyberpunk 2077 disponga di un sistema sul quale il team sta ancora lavorando. Per spiegarne il funzionamento, è stato utilizzato The Witcher 3 come metro di paragone. In quest'ultimo, evidenzia Liu, commettere un atto violento in un'area deserta non determinava la comparsa improvvisa di guardie. "Ma - prosegue - se ti trovi in una grande città e qualcuno delle guardie ti vede e le persone nelle vicinanze fuggono chiedendo aiuto, accorreranno delle persone per cercare di fermarti e queste saranno solitamente piuttosto potenti".



Liu, tuttavia, si è rifiutato di confermare o meno la possibilità di essere arrestati e condotti in prigione dopo aver commesso un certo numero di crimini. Infatti, ha dichiarato di non voler condividere alcun tipo di spoiler sull'argomento. Il membro di CD Projekt Red ha però confermato che all'interno di Cyberpunk 2077 sarà presente una squadra attualmente nota come "Trauma Team", una sorta di ambulanza medica e di polizia. Finchè "avete i loro piani di copertura", questi ultimi vi aiuteranno a salvarvi, prestandovi soccorso e trasportandovi successivamente presso una struttura medica.



In chiusura, vi segnaliamo che lo stesso Liu ha condiviso anche interessanti informazioni sulle romance in Cyberpunk 2077, mentre recentemente CD Projekt ha discusso delle potenzialità offerte dal gioco di ruolo.