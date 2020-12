Cyberpunk 2077 e Origin Story: quale scegliere? Fossa, Todd e Mottura vogliono reclutarvi!

Dopo anni di attesa, la nuova, ambiziosa, produzione a firma CD Projekt RED è pronta ad avvolgere i giocatori nello sfavillante universo di luci al neon di Night City.

Con la pubblicazione del trailer di lancio di Cyberpunk 2077, si è ufficialmente aperta la fase finale del conto alla rovescia per l'esordio del gioco. Per ingannare le ultime ore di attesa, gli appassionati possono iniziare a riflettere su quale sarà il proprio approccio al complesso e stratificato universo di Night City. Come noto, in Cyberpunk 2077 è infatti possibile selezionare per il proprio personaggio una Origin Story che ne definisce il trascorso. Tre sono le scelte possibili: Corporate; Street Kid; Nomad.



Non si tratta di un'opzione da selezionare alla leggera, poiché andrà ad influire sulla struttura delle prime fasi di gioco. Ma qual è la scelta migliore? Per offrirvi una risposta (forse) definitiva, la Redazione di Everyeye è scesa in campo, ma, strada facendo, si sono manifestate una serie di...divergenze di opinione. Il risultato? I nostri Francesco Fossetti, Marco Mottura e Tommaso "Todd" Montagnoli si sfidano per cercare di arruolarvi tra le fazioni Corporate, Nomad e Street Kid. Potete ascoltarne le ragioni in un video dedicato, disponibile in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: qual è stato il più convincente? A voi l'ardua sentenza!