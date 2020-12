Cyberpunk 2077 senza pace: CD Projekt a rischio class-action da parte degli investitori

Nonostante un diffuso via libera a rimborsi per le copie digitali e fisiche di Cyberpunk 2077, il team di CD Projekt RED continua a trovarsi al centro di un'immensa bufera che non cenna a placarsi.

Notizie preoccupanti giungono in particolare sul fronte legale, con all'orizzonte la possibilità che prendano forma delle vere e proprie class-action legate al lancio della produzione videoludica. A riportare la notizia è il The New York Times, che nel riepilogare il complesso debutto di Cyberpunk 2077, cita una riflessione avviata da "avvocati e investitori". Questi ultimi starebbero valutando un'azione nei confronti di CD Projekt RED per quella che la compagnia legale - con sede a Varsavia - definisce come potenziale "falsa rappresentazione allo scopo di ottenere vantaggi finanziari".



Parallelamente, - riferisce VGC - una seconda società di legali denominata Wolf Haldenstein Adler Freeman & Herz LLP, questa volta con sede a New York, starebbe prendendo simili iniziative, invitando gli investitori del team di sviluppo polacco a prendere contatti. In particolare, la compagnia starebbe indagando sulle basi per un'eventuale iniziativa legata alla comunicazione di "informazioni ingannevoli ai propri azionisti e pubblico di investitori".



Evidentemente, non è detto che tali ricerche preliminari da parte di società legali si traducano effettivamente in azioni legali nei confronti di CD Projekt RED, ma l'atmosfera attorno al "caso" Cyberpunk 2077 resta sicuramente complessa. Nel frattempo l'Hotfix 1.05 di Cyberpunk 2077 è ora disponibile anche su PC.